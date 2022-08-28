القاهرة - سامي عبدالفتاح



أشعل الجونة صراع البقاء في الدوري الممتاز قبل الجولة الأخيرة، بفوز مفاجئ ومثير على فيوتشر بنتيجة 2-1، في الجولة 33 (قبل الأخيرة) ليضيف الفريق بقيادة المدرب المخضرم طلعت يوسف 3 نقاط غالية قد تكون سببا في بقائه في الدوري إلا ان احتمالات الهبوط قائمة أيضا لأكثر من فريق، حيث ارتفع رصيد الجونة إلى 30 نقطة، وهو نفس رصيد ايسترن كومباني والخطر محيط ايضا بفرق إنبي والمقاولون العرب والمحلة.



تقدم فيوتشر بهدف مروان محسن في الدقيقة 52، لكن الجونة صنع ريمونتادا مثيرة بعدما سجل المدافع لؤي وائل في الدقيقة 85، ثم أحرز إيزاك كوبينا هدف الفوز في الدقيقة 90+4 في اللحظة الأخيرة.



ورفع الجونة بقيادة مديره الفني طلعت يوسف رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب، وتجمد رصيد فيوتشر بقيادة مديره الفني علي ماهر عند 53 نقطة في المركز الخامس.



وفي ستاد الإسكندرية، واصل المقاولون العرب صحوته وحقق الفوز الثالث تواليا مع مدربه شوقي غريب على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الاتحاد بقيادة مدربه محمد عمر عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.



وضمن الجولة 33، فرض التعادل السلبي كلمته على مواجهة الزمالك ومضيفه المصري، ليرفع الزمالك (المتوج باللقب) رصيده إلى 77 نقطة، كما ارتفع رصيد المصري إلى 38 نقطة، في المركز التاسع.



فيما عزز بيراميدز وصافته لجدول الترتيب مع مدربه اليوناني تاكيس جونياس بعد الفوز على سيراميكا 2-0 رافعا رصيده الى 71 نقطة متجاوزا آثار هزيمته في الجولة الماضية أمام فيوتشر.



هذا، وتنطلق الجولة الأخيرة من الدوري غدا الاثنين بمباراة واحدة، تجمع بين فيوتشر والمقاصة، فيما سيكون الثلاثاء المقبل هو يوم الختام لأطول موسم في تاريخ الكرة المصرية، بباقي المباريات، حيث يلعب الاسماعيلي مع الطلائع، والاهلي مع سيراميكا، والزمالك مع ايسترن كومباني، والمحلة مع الاتحاد السكندري، والمقالون العرب مع المصري، وسموحة مع فاركو، والبنك الاهلي مع ابني، وبيراميدز مع الجونة، وسوف يتحدد على ضوء نتائج هذه الجولة الفريقان اللذان سيرافقان مصر المقاصة الى القسم الثاني.