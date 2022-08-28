كشفت «فوربس» الشرق الأوسط، عن هبوط الثروة المجمعة لـ 7 مليارديرات من دول الخليج بقيمة 400 مليون دولار، لتبلغ ثرواتهم نحو 28.3 مليار دولار، وذلك بناء على إغلاقات وأسعار الأسهم التي يمتلكونها خلال الفترة بين 11 مارس و25 أغسطس 2022.



وأشارت «فوربس» إلى أن هذا التراجع في ثروات مليارديرات الخليج، جاء على الرغم من انعكاس زيادة أسعار النفط على انتعاش اقتصادات المنطقة، موضحة أن مؤسس «Telegram» بافيل دوروف جاء في صدارة القائمة، الذي حافظ على ثروته خلال الأشهر الخمسة الماضية عند 15.1 مليار دولار، وبافيل دوروف هو روسي الأصل، لكنه حصل على الجنسية الإماراتية مؤخرا، ويعيش في دبي منذ عام 2017.



ويحل مؤسس داماك العقارية الإماراتية حسين سجواني بثروته البالغة 2.7 مليار دولار من دون تغيير منذ 11 مارس الماضي في المركز الثاني، يليه مؤسس بنك المشرق الإماراتي عبدالله بن أحمد الغرير والعائلة في المرتبة الثالثة بثروة تبلغ 2.6 مليار دولار، وهي قيمة ثروته نفسها في قائمة المليارديرات 2022.



فيما يأتي الإماراتي مالك مجموعة الفطيم، عبدالله الفطيم، في المركز الرابع بعد أن تراجعت ثروته 100 مليون دولار لتصل إلى 2.4 مليار دولار، ويقتنص المركز الخامس مؤسس مجموعة سهيل بهوان الملياردير العماني سهيل بهوان بثروة تبلغ 2.3 مليار دولار بعد تراجعها 200 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.



ويليه القطري رئيس مجلس إدارة الفيصل القابضة، فيصل بن قاسم آل ثاني بثروة ثابتة عند 2.1 مليار دولار، وفي المركز السابع والأخير يأتي رئيس مجلس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني بثروة 1.1 مليار دولار بعد تراجعها بقيمة 100 مليون دولار.



وتعتمد مصادر ثروات المليارديرات السبعة على قطاعات متنوعة غير مرتبطة بالاستثمار في قطاعات النفط المنتعشة حاليا، وتمثل ثروة المليارديرات الإماراتيين الأربعة البالغة 22.8 مليار دولار، 80.6% من صافي ثروات المليارديرات في الخليج، يليهم مليارديرا قطر بمجموع ثروات تبلغ 3.2 مليارات دولار، ثم الممثل الوحيد لسلطنة عمان البالغة ثروته 2.3 مليار دولار.