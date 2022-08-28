أعلن الجيش الأردني أمس إحباط محاولة تسلل وتهريب «كميات كبيرة» من المواد المخدرة قادمة من سورية وإصابة أحد المهربين بعد تطبيق قواعد الاشتباك.



وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة القوات المسلحة الأردنية في بيان إن «المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية».



وأوضح المصدر أنه «جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضي السورية».



وأوضح المصدر أنه «جرى ضبط المركبة المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، والتي تحوي 578 كف حشيش و6447000 حبة كبتاغون و1876 حبة كبسول مخدرة نوع لاريكا، وعدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».



وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية «تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني».