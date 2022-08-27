ناصرالعنزي



حسم كاظمة مباراته مع ضيفه الفحيحيل منذ الشوط الأول بعدما تقدم بهدفين نظيفين ثم سجل هدفا في الشوط الثاني ليخرج فائزا بثلاثية نظيفة ويقفز إلى صدارة الدوري مع نهاية الجولة الأولى من دوري " زين" الممتاز برصيد "3" نقاط وبفارق الأهداف عن القادسية والسالمية والجهراء.



وسجل اهداف "البرتقالي" بندر بورسلي بعد أن أسقط كرة جميلة من وراء الحارس المتقدم خالد العجاجي "17" وأضاف الهدف الثاني المدافع عماد الدين غزي بضربة رأس متقنة "21" ثم اختتم الأهداف البديل شبيب الخالدي "91".



ولعب مدرب كاظمة الصربي ماركوف بتشكيلة مكونة من حسين كنكوني ومحمد الفارسي وعماد الدين غزي وميشيل ميلاد ومحمد العازمي وحمد الحربي وديمبلي وناصر فرج ومايكل أومو وعمر حبيتر وبندر بورسلي وقد سيطر فريقه تماما على مجريات المباراة وتحديدا في الشوط الأول بعدما مارس ضغطا هجوميا منذ البداية بفضل حيوية وسرعة لاعبيه في الانتقال لمنطقة الخصم ونجح في تسجيل هدفين وأضاع فرصا أخرى تأخر في تنفيذها الحبيتر وبورسلي.



فيما لعب مدرب الفحيحيل فراس الخطيب بكامل عناصره الأساسية بوجود محترفيه عبدالله الشامي وجوليو سيزار ولويز فرناندو ونغوما ويوسف بن سوده ، ويتحمل حارس المرمى خالد العجاجي (قصير القامة) الهدف الأول المبكر وبعد هدف كاظمة الثاني قل أداء الفريق ولم يتمكن من تهديد مرمى كنكوني.



وقد أدار المباراة الحكم سعد الفضلي وجاءت قراراته سليمة.