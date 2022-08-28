قامت الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة متمثلة بإدارة متابعة المخالفين بعد أن وردت معلومات عن أشخاص يعملون بمجال التنظيف بالمنازل، بعمل كمين بمنطقة الاندلس لضبطهم حيث اسفر ذلك عن ضبط عدد (1) سواق و(6) عاملات مخالفات لقانون الإقامة والعمل وجار احالتهم لجهات الاختصاص.

كما اسفرت حملة بمنطقة الضجيج عن ضبط عدد ( 6) مخالفين للإقامة " عدد 5 تغيب وعدد 1 بدون اثبات " .

من جهة أخرى اسفرت حملة امنية أخرى عن ضبط عدد (3) مخدرات، وعدد (1) ضبط جنائي، و (11) بدون إثبات، و(20) انتهاء إقامة، وعدد (1) سحب مركبة بدون لوحة، و(5) مخالفين إقامة، و (2) تغيب، وعدد (1) باعة متجولين، وتم الاستعلام عن عدد 320 شخصا.