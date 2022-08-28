اعلنت قوة الإطفاء العام في بيان لها عن نجاح جهود ستة فرق للإطفاء ومشاركة إطفاء الحرس الوطني في السيطرة على حريق اندلع بمنطقة ميناء عبدالله طال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعه قدرت مساحتها بما يقارب 5000 متر مربع ، واوضحت الإدارة ان ادارة العمليات المركزية كانت تلقت بلاغ في تمام الساعة 8:46 مساء وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز ميناء عبدالله وام الهيمان والأحمدي ومشرف والمواد الخطرة والاسناد ومن خلال التعاون والتنسيق بين قوة الإطفاء العام والحرس الوطني شاركت فرقة في عمليات المكافحة.

واضافت الادارة ان فرق الإطفاء قامت بمحاصرة الحريق من جميع الاتجاهات لعدم انتقال النيران الى باقي المستودعات بقيادة سعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ولم تسجل اي اصابات بشرية مقتصرة الأضرار

هذا وقد حضر الى موقع الحادث عدد من قيادات قوة الإطفاء العام والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية وادارة الطوارئ الطبية.