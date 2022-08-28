توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار وغائم جزئيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الأحد، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق وفرصة لأمطار خفيفة على بعض المناطق.

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.