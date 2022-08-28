أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أن ستا من فرقها سيطرت على حريق مستودعات ميناء عبدالله الذي اندلع مساء أمس السبت، دون وقوع أي إصابات.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام الأمني بالاطفاء في بيان صحافي اليوم الأحد، أنها سيطرت على الحريق الذي طال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة قدرت مساحتها بما يقارب 5000 متر مربع وذلك بمشاركة إطفاء الحرس الوطني.

وأشارت الادارة إلى قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بزيارة تفقدية إلى موقع الحريق بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وقيادات قوة الإطفاء العام وادارة الطوارئ الطبية.

وأوضحت ان ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغا في تمام الساعة 46ر8 مساء أمس وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز ميناء عبدالله وأم الهيمان والأحمدي ومشرف والمواد الخطرة والاسناد إلى موقع الحريق.

وبينت ان فرق الإطفاء بقيادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر حاصرت الحريق من جميع الاتجاهات ولم تسجل اي اصابات بشرية.