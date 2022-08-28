تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين تتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة لسموه المبعوث الشخصي لرئيس فلسطين ياسر محمود عباس وبحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر .

وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والوفد الفلسطيني المرافق.