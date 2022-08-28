عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان، عن الموافقة على صرف بدل الشاشة لأعضاء الهيئة التعليمية.

وقال السلطان في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وادارة التعليم الديني تلقت "الأنباء" نسخة منه: (بالاشارة الى الكتاب الوارد من السيدة/ الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري تحت رقم ( 818331 ) والمتضمن كتاب رئيس الفتوى والتشريع بشأن الرأي بأحقية أعضاء الهيئة التعليمية لصرف بدل الشاشة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 28 ) لسنة 2006 والمعدل بالقرار رقم ( 16 ) لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية.

برجى التكرم بموافاتنا بأسماء جميع أعضاء الهيئة التعليمية الذين تم تطبيق برنامج (تيمز. TEMZ ) عليهم حتى يتسنى لقطاع الشؤون الإدارية صرف البدل لهم .

على أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال والرد خلال ( 3 ) أيام من تاريخه).

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة ل "الأنباء" ان بدل الشاشة 20 دينارا ولا يصرف لجميع المعلمين والمعلمات، مشيرةً الى انه سيصرف لمن قدّم دروسا للطلبة عن طريق برنامج "تيمز" .