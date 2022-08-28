أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي عن طرح الجمعية لمشروعها الاغاثي الجديد وهو تشغيل المخبز الآلي بمناطق مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع الجهة المشرفة على المشروع هناك جمعية الوفاء للإغاثة والتنمية، موضحا ان المشروع سيخدم العائلات المهّجرة الفقيرة وعائلات الأيتام الساكنين في المخيمات على الحدود السورية التركية.

وبين د. الشطي ان المشروع سيعمل على توفير الخبز لاكثر من 500 أسرة في الشهر الواحد اي بما يعادل 6,000 أسرة على مدار العام الكامل.

وأوضح د. الشطي ان فكرة المشروع تقوم على تشغيل المخبز الآلي لمدة عام كامل لإنتاج الخبز، حيث سيتم توزيع الخبز على هذه الاسر بشكل يومي وبصورة مجانية لمدة عام كامل.



وتكمن أهمية المشروع كما يبين د. الشطي في عدة اسباب اهمها:



* عدم وجود القدرة المالية عند العديد من العائلات المهجرة على تأمين الخبز.



* تأمين فرص عمل لبعض ارباب العائلات ضمن المخبز خاصة من اصحاب العائلات الفقيرة.



* بالاضافة الى وجود النقص الحاد في عدد المخابز في المنطقة.



مع وجود الكثافة السكانية الكبيرة في مناطق المخيمات .



* فضلا عن المساهمة في تخفيف العبء المادي عن العديد من العائلات المهّجرة من خلال تقديم الخبز المجاني بشكل يومي .

كما بين د. الشطي ان الجمعية تهدف من خلال المشروع الى جملة من الاهداف الانسانية منها :



1- تأمين ارغفة الخبز لـ 6,000 عائلة ضمن مخيمات الشمال السوري خلال عام كامل .



2- تأمين فرص عمل ضمن المخبز .



3- رعاية العائلات الفقيرة وعائلات الأيتام و العائلات التي بها حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تقديم الخبز الضروري لهم بشكل يومي.



4- تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وقال د. الشطي ان الموازنة المالية للمشروع ستبلغ ما قيمته 30,000 دينار كتكلفة إجمالية لتشغيل المخبز لمدة عام كامل.



ودعا د. الشطي اهل الخير من المحسنين بالمبادرة لتولي المشروع وسرعة تنفيذه حتى نتمكن من سد حاجة اخوة لنا باتوا يعيشون في العراء وهم بأمس الحاجة الى الطعام.