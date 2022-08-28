نظم معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية برنامج مهارات التخطيط والتنظيم والاعداد للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الجماهيرية لموظفي الهيئة العامة للصناعة، وذلك وفقا للمعيار الدولي (ISO 20121) خلال الفترة من 21-25/8/ في فندق رادسون ساس وتعتبر (الهيئة العامة للصناعة أول مؤسسة في الكويت تتبنى تدريب موظفيها على مواصفة المعيار الدولي (ISO 20121) الخاص ببرنامج مهارات التخطيط والتنظيم والاعداد للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الجماهيرية.



وقد صرح خبير التنمية المستدامة ومدير عام معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية د.شهاب العثمان أن الهدف من هذا البرنامج الاطلاع على كل ما هو جديد من أساليب وآليات وطرق عمل خاصة في عملية التخطيط والتنظيم والفعاليات والمؤتمرات واداراتها بطريقة مستدامة حسب المواصفات العالمية، مبينا أنه لابد من اعتماد مثل هذه المعايير للوصول الى بيئة مستدامة وبالمحافظة على موارد البيئة والمجتمع، وذلك لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، ورفع مؤشرات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية على بناء أنظمة ذات كفاءة للإنتاج والاستهلاك المستدامين نحو تحقيق الهدف 12 «من أهداف التنمية المستدامة» بضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وكذلك نشر ثقافة الاستهلاك المستدام بين مختلف فئات المجتمع، وتمكين الفئات المستهدفة من تحقيق تقدم ملموس من أجل حماية البيئة وتنميتها.



ونوه العثمان إلى أن معيار أيزو 20121 يقوم بقياس ومراجعة التقدم والمساعدة على تقليل التأثيرات السلبية للأحداث والاستفادة من تأثيراتها الإيجابية، كما ينطبق هذا المعيار على جميع أنواع وأحجام المنظمات العاملة في مجال التصميم وتسليم الأحداث، وقد تم بناؤه ليكون أكثر وضوحا، ويوفر المعيار المزيد من التوجيهات بشأن قضايا الأحداث المستدامة.



وأوضح أن من فوائد معيار أيزو 20121: تحسين الكفاءة في جميع القطاعات، كما يعد تطبيقا مرنا يسمح لجميع المنشآت بتنفيذ نظام إدارة الأحداث المستدامة.



ومن فوائده وضوح الهدف والاستراتيجية ما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر نشاطا وانتماء، وإدارة أكثر تكاملا والمشاركة في التفكير مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والعمل الجماعي بصورة أقوى.



وشكر العثمان إدارة الهيئة العامة للصناعة على اختيار وتبني البرامج المتميزة التي تعطي قيمة مضافة يكون لها الأثر الواضح في تحقيق رؤية الكويت ورفع مؤشراتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافل الدولية والحفاظ على البيئة والموارد بصفة مستدامة.