القاهرة 25 أغسطس



بالتماشي مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقاً من برنامجها لريادة صناعة تحول الطاقة، وقعت شركة الفنار مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي المصري، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف تطوير مشروع للأمونيا الخضراء في مدينة السخنة.



وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يقارب 3.5 مليار دولار أمريكي، حيث سيقوم بإنتاج 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء، وذلك من 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.

تم توقيع الاتفاقية برعاية وحضور معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين، من ضمنهم الأستاذ فيصل اليمني، وكيل وزير الاستثمار السعودي، والأستاذ مزيد الهويشان، القنصل السعودي في مصر.



من جهته، قال المهندس صباح المطلق، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير: "نحظى بعلاقة عريقة مع جمهورية مصر العربية، ويسعدنا أن نكون حليفاً لمنظمات موقرة ذات أهمية وطنية في هذا البرنامج.



وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء."



الجدير بالذكر، أن لشركة الفنار حضور قوي في مصر منذ أعوام عديدة، وذلك من خلال أعمالها في قطاع التصميم والطاقة بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطاقة المتجددة.



حيث كانت شركة الفنار من أولى الشركات عالمياً التي تقوم بتشغيل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 50 ميجا وات بمنطقة بنبان في أسوان.



ويعمل هذا المشروع حالياً على تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 57 ألف طن سنوياً.



نبذه عن الفنار :

تعد الفنار اليوم رائدة في مجال تحويل الطاقة والوقود الأخضر عالمياً من خلال مشاريعها الطموحة للطاقة المتجددة في كل من السعودية، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، والهند، ومصر.



حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير مشروع رائد لإنتاج وقود الطيران الأخضر من النفايات في المملكة المتحدة، وتطمح لاستمرار مشاركتها الفاعلة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، سواءً بذراعها الصناعي ضمن كبار مصنعي توربينات الرياح في القارة الآسيوية، أو بالتوسع في تطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية.

شريف غانم

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