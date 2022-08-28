انحرفت شاحنة في أثناء محاولتها تفادي حاجز على الطريق لتصطدم برواد حفل شواء بأحد الطرق في بلدة نيو بايرلاند جنوبي هولندا، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية محلية.

وأضافت التقارير أنه قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى وجود الكثير من عمال الطوارئ في موقع الحادث.

وذكرت الشرطة في بيان "نجري تحقيقا في الحادث"، مضيفة أن "وقت وقوع التصادم كان هناك حفل شواء يحضره كثير من الأشخاص".

وبحسب التقارير، فإن الشاحنة تتبع على ما يبدو شركة ((إل موسكا)) الإسبانية، وتم إلقاء القبض على السائق.