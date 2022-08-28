أعلنت دولة الإمارات تسلم إمارة دبي رسمياً راية تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم 2025" من العاصمة التشيكية براغ، بصفتها مستضيفة الحدث في دورته للعام 2022، وذلك ضمن ختام مشاركة الوفد الإماراتي الرسمي في الحدث الدولي الأكبر من نوعه والمتخصص في عالم المتاحف.

وقالت رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- إن دبي تسلمت راية تنظيم مؤتمر "آيكوم 2025"، إيذاناً بتحضيراتها الرسمية لتنظيم هذا الحدث الدولي، وبذلك تواصل دبي تحقيق رؤيتها وصناعة المزيد من الإنجازات التاريخية، بعدما باتت أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تستضيف المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف.

وجرى تسليم الراية إلى المهندس رشاد بوخش من "آيكوم الإمارات"، والذي بدوره قام بتسليمها إلى مدير عام "دبي للثقافة" هالة بدري، وذلك بالنيابة عن "آيكوم دبي 2025".

بدورها.. استعرضت مدير مشاريع إدارة المتاحف في "دبي للثقافة" مريم أهلي، خطط إمارة دبي لاستضافة "آيكوم 2025"، وقالت: "باستضافة المؤتمر العام في دبي لن نناقش القضايا المتعلقة بالتغيير والشمولية والشفافية والاستدامة في هذا القطاع فحسب، بل سنبحث الحلول لأهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع على مستوى هذا الجزء من العالم".

وأوضحت أنه يوجد في دولة الإمارات حوالي 55 متحفًا حكوميًا و115 متحفًا خاصًا، بما في ذلك أيقونات ثقافية، منها متحف الاتحاد، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وقصر الحصن، ومتحف اللوفر أبوظبي، وجوجنهام القادم، وغيرها.

كما أن استضافة دبي لــ"آيكوم 2025" من شأنه أن يعود بالفائدة على المنطقة ككلّ، فهي فرصة فريدة لمتخصصي وخبراء المتاحف للالتقاء والتباحث حول أهم قضايا التراث على مستوى المنطقة.