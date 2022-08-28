يعتزم المتحف البريطاني عرض أواني زجاجية أثرية تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت عام 2020 بعد أن تم ترميمها.



وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن خبراء الحفاظ على الأثار بالمتحف قاموا بتجميع الأواني الثمانية، والتي تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية، بصعوبة بالغة، وستعرض في لندن قبل إعادتها إلى لبنان في أواخر الخريف.



وتعتبر القطع الأثرية من بين العناصر الثمينة التي تم إنقاذها في حملة الترميم الطارئة التي تم إطلاقها بعد تعرض متحف الجامعة الأمريكية في بيروت لأضرار جسيمة في انفجار آب/أغسطس .2020



وكانت الأواني من بين 74 قطعة تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية موضوعة في حاوية بالجامعة الأمريكية في بيروت والتي سقطت جراء صدمة انفجار المرفأ، الذي وقع على بعد ثلاثة كيلومترات.