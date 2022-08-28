تشير الأرقام الصادرة عن الحكومة البريطانية إلى أن أكثر من 25 ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزي، إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام.



وأضافت وزارة الدفاع أنه تم رصد حوالي 915 شخصا ، على متن 19 قاربا صغيرا، مما يرفع الحصيلة المؤقتة للمهاجرين لهذا العام إلى 25

ألفا و146، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.



وأظهر تحليل بريطاني أنه تم اكتشاف 8747 عملية عبور في آب/أغسطس، حتى الآن، منها 3733 في الأسبوع الماضي.



وشهد يوم 22 آب/أغسطس الحالي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق ، حيث عبر 1295 شخصا القنال على متن 27 قاربا.



ومر أكثر من أربعة أشهر منذ أن كشفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل النقاب عن خطط لإرسال مهاجرين إلى رواندا لمحاولة منع الأشخاص من عبور القنال.



ومنذ ذلك الحين، وصل 19 ألف و878 شخصا إلى المملكة المتحدة ، بعد القيام بالرحلة.