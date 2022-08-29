ربما تشعر بالقلق إزاء كل الحديث المثار حول حدوث ركود وشيك، لكنك لست وحدك، فوفقاً لمسح "رأس المال الشخصي والتمكين" "Empower and Personal Capital"، يشعر 74% من المستهلكين الأمريكيين بالقلق إزاء الركود، مع تقدير الخبراء بوجود قلق مماثل بين المستثمرين في مختلف دول العالم.

وبينما يسارع الخبراء إلى التصريح بأن تراجع النمو جزء طبيعي من دورة الاقتصاد، ينبغي أن تستعد عندما يحدث.

وتختلف توقعات الركود على حسب الجهة التي تسألها، فبنك جولدمان ساكس يتوقع احتمالية نسبتها 30% لحدوث ركود في العالم المقبل، بينما يتمسك بنك "يو بي إس" "UBS" بتوقعاته "بعدم حدوث ركود"، في الوقت ذاته، تعتقد كاثي وود، المديرة التنفيذية لشركة "آرك إنفست" "Ark Invest"، وجيرمي سيجل، أستاذ التمويل في كلية وارتون، بأن الركود الاقتصادي بدأ بالفعل.

وسواء كان الركود الاقتصادي وشيك الحدوث أو بعيد الاحتمال، إليك 5 خطوات يمكن أن تنفذها كي تستعد.

1- حدث سيرتك المهنية

- كان سوق العمل متعطشاً للباحثين عن وظائف جديدة خلال الفترة الأخيرة، لكن كل هذا سيتغير، إذا ما حدث ركود.

- لذا، من الذكاء تحديث سيرتك المهنية حالياً حتى تكون مستعداً إذا حدثت موجات لتسريح العمالة.

- وإذا كنت تفكر في العودة إلى الدراسة للحصول على شهادات متقدمة أو تحسين مهاراتك، فقد يكون هذا هو الوقت الملائم لفعل هذا.

- وتقول دياهان لاسوس، المديرة الإدارية لشركة "بيباك لإدارة الثروات الخاصة" "Peapack Private Wealth Management": "يحسن هذا فرص حصولك على وظيفة في المستقبل بغض النظر عن حالة الاقتصاد".



2- خفض نفقاتك

- تقترح لاسوس أن تبدأ في النظر إلى البنود التي يمكنك تقليص الإنفاق فيها، فكر في الحجم الذي تريد أن تكون عليه ميزانيتك سواء في حالة حدوث السيناريو الأسوأ أو الأفضل.

- وتقول لاسوس: "يجب أن تفكر في احتمالات حدوث الأشياء. ماذا لو تراجع مستوى دخلك؟ ماذا لو تعطلت سيارتك؟ ماذا لو ارتفع إيجار منزلك؟".



3- كبر حجم صندوق الطوارئ الخاص بك

- ينصح معظم الخبراء بادخار أموال تكفي لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، لكنك قد تضطر إلى ادخار مبالغ مالية أكبر إذا كنت تعتقد بأنك ستواجه مشكلة تتعلق بوظيفتك.

- لكن من المهم ألا تشعر بالارتباك والضغط حيال الوصول إلى هذا الهدف، تقول لاسوس: "أيما كان المبلغ الذي ستدخره، سيساعدك في المستقبل".



4- سدد ديونك

- إذا كنت مثقلاً بديون فائدتها مرتفعة، اِبدأ في تسديدها.

- ولن يساعدك هذا فقط على الاستعداد إذا ما خسرت وظيفتك، بل سيحميك أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم.



5- حافظ على استثماراتك

- ربما جعلتك تذبذبات السوق الأخيرة تفكر في تقليص حجم استثماراتك أو الخروج تماماً من السوق، غير أنه من المهم مراقبة مشاعرك وتذكر أنك تستثمر على المدى الطويل.

- تقول لاسوس: "أنت لا تريد أبداً أن تتخذ قرارات استثمارية عندما تشعر بالذعر، يجب أن تتراجع إلى الوراء خطوة وتبدأ في اتخاذ قرارات منطقية".

- يقول دير: "في الواقع، يُظهر التاريخ أن الأسواق المنتعشة تدوم لفترات أطول من الأسواق الراكدة. فالنمو الاقتصادي هو توجه طويل الأمد، وما سيحدث هو انحراف بسيط عن هذا التوجه".