في إطار الحملة التي أطلقتها «البلدية» بتوجيهات ومتابعة مباشرة من مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لغير الغرض المرخص من أجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وضمن مواصلة الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الفروانية برصد 3 سرادايب مخالفة بالفروانية يتم استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها.



وفي هذا السياق، أكدت البلدية على تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية بإدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية والتدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بأفرع البلدية بجميع المحافظات بالتنسيق والتعاون مع قوة الإطفاء العام للكشف على السراديب المخالفة، مشيرة إلى أن الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها من قبل الفرق الرقابية بفرع بلدية محافظة الفروانية للكشف على السراديب المستغلة تجاريا أسفرت عن إغلاق 3 سراديب مخالفة إلى جانب تحرير 3 مخالفات.



وأشارت إلى مواصلة تكثيف الجولات الميدانية من قبل الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتفعيل دورها الرقابي وللتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي، فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، لافتة إلى تواصل عمليات الرصد والحصر للسراديب المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها بما فيها إغلاق السراديب المستغلة تجاريا وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية.