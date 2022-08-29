أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن مشاركتها في الحفل الختامي للنادي الصيفي لمركز 21، المركز الأول من نوعه للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة فوق سن الـ 21.



وهدفت «stc» من خلال مشاركتها الى تزويد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بتجربة ترفيهية ومميزة احتفالا بآخر يوم لهم في النادي الصيفي، حيث انضمت «stc» للاحتفال مع المركز بهذه المناسبة للتعبير عن تقديرها لدور الشباب في المجتمع المحلي، كما قامت بتوزيع الوجبات الخفيفة وتنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة وتوزيع هدايا على المشاركين.



وفي إطار سعيها لتقديم خدمات وحلول رائدة تخلق قيمة مضافة للعملاء وعروض ترويجية ترتكز على إثراء تجربتهم مع الشبكة الأكثر تطورا سوف تصمم «stc» باقات مميزة ومرنة لذوي الاحتياجات الخاصة لتلبي احتياجاتهم، وتأتي مشاركتها في المبادرة استكمالا لسلسلة الأنشطة الصيفية وفي إطار حملتها «لأننا نهتم» التي تم إطلاقها تحت مظلة برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل للشركة، حيث شاركت stc في العديد من المبادرات التي هدفت إلى دعم مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار التزامها بالوقوف إلى جانب المجتمع الكويتي. وفي هذا السياق، قالت مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: شاركنا في هذه المبادرة لتقديم تجربة مميزة لا تنسى للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما بعد أن شهدنا الأثر الإيجابي الذي كان هدفنا الأساسي من خلال مشاركتنا في هذه المبادرة، وفخورون بشراكتنا مع مركز محلي، مثل مركز 21، لتقديم تجربة فريدة تخدم مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت.



وأضافت الجاسم: ترى stc أنه من الضروري التواصل مع جميع فئات المجتمع الكويتي وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع من خلال تجارب متنوعة.