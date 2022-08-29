قمصاني: فعاليات غير مسبوقة في المملكة بثلاث مدن الرياض وجدة والعلا

الدوسري: المملكة تمتلك مقومات سياحية كبيرة خلقت فرصاً غير محدودة بقطاع السياحة والسفر



باهي أحمد



تزامناً مع إطلاق فعاليات «روح السعودية»، نظمت أوفتو بالتعاون مع شركائها في الهيئة السعودية للسياحة ملتقى لترويج السياحة في المملكة العربية السعودية للفترة المقبلة في فندق فور سيزونز الكويت، بحضور ممثلي سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، والخطوط الجوية السعودية، وطيران الجزيرة، وطيران ناس، حيث حضر الملتقى أكثر من 100 وكالة سفر كويتية وذلك لمعرفة المزيد عن الفعاليات ومناطق الجذب السياحي في الفترة المقبلة في المملكة العربية السعودية، ولمناقشة أشكال التعاون في السوق الكويتي.



وخلال الملتقى عرضت مديرة التسويق لمنطقة الخليج العربي بالهيئة السعودية للسياحة ريم قمصاني عددا من الفعاليات التي ستقام في ثلاث مدن للعام الحالي، والتي تبدأ في سبتمبر وتنتهي في ديسمبر، وهي الرياض وجدة ومدينة العلا، لافتة الى أن السعودية تسعى لتكون واجهة سياحية كبيرة خلال الفترة الحالية نظرا لما تمتلكها من مقومات سياحية تؤهلها لذلك.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أوفتو» سعد الدوسري: «إن شراكتنا مع الهيئة السعودية للسياحة ليست جديدة، حيث إنها تعكس ثقة الهيئة في أوفتو، وتعكس كذلك اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بالسوق الكويتي، كما أن المملكة العربية السعودية تمتلك مقومات سياحية متنوعة وإمكانات غير محدودة، ما خلق فرصا غير محدودة في قطاع السياحة والسفر».



من جانبه، صرح مدير الشراكات التجارية في «أوفتو» حبيب زيات بأن ما نلمسه من شركات السياحة والسفر المحلية من اهتمام وحرص على الحضور والمشاركة والتعاون يعكس مدى الاهتمام بالمملكة العربية السعودية في السوق الكويتي.