كيف تساهم القرفة في عكس مسار مرض السكري؟



لحسن الحظ، يمكن تعزيز حساسية الإنسولين وربما عكس مسار مرض السكري من خلال اتخاذ قرارات غذائية مفيدة. وثبت أن القرفة يمكن أن تعزز مثل هذه النتائج المرجوة في دراسات متعددة.



والقرفة هي بهار حلو ولاذع مشتق من اللحاء الداخلي لأغصان أشجار القرفة البرية التي تنمو في المناطق الاستوائية عبر جنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. وأشارت الأبحاث إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الإنسولين.



واستشهد موقع Diabetes.co.uk بدراسة نشرت في إصدار يوليو 2000، وجدت أن تناول «غرام واحد فقط من القرفة يوميا يمكن أن يزيد من حساسية الإنسولين ويساعد في إدارة أو عكس داء السكري من النوع الثاني».



ويستشهد الموقع الصحي أيضا بدراسة سريرية، والتي تشير إلى أن لحاء القرفة يحسن مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وقد تقلل من عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وتبين أن تناول جرعة يومية من غرام واحد أو 3 غرامات أو 6 غرامات، فقط يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم، أو الدهون الثلاثية، أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول السيئ والكوليسترول الكلي بعد 40 يوما بين 60 مصابا بالسكري في منتصف العمر.



وبالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل حديث أن 6غ من القرفة تبطئ إفراغ المعدة، وتقلل بشكل كبير من ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات دون التأثير على الشبع. ونتيجة للأدلة العلمية المتاحة، يزعم العديد من خبراء الصحة أن القرفة تحتوي على خصائص مفيدة لتنظيم نسبة السكر في الدم وعلاج مرض السكري من النوع الثاني.



وإلى جانب تنظيم جلوكوز الدم وخفض الكوليسترول، فقد ثبت أن القرفة لها تأثير مضاد للتخثر على الدم، تسكين الآلام عند مرضى التهاب المفاصل، تقوي جهاز المناعة في الجسم، توقف عدوى الخميرة المقاومة للأدوية، تساعد في التخلص من عسر الهضم، مصدر رائع للعناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك الكالسيوم والألياف والمنغنيز والحديد.

المصدر: «إكسبريس»

