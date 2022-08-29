القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أنها بدأت قبل أيام قليلة تصوير أحدث أعمالها الدرامية بعنوان «أرواح خفية» الذي سيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، كما أكدت قرب عودتها للسينما من خلال بطولة فيلم بعنوان «التاروت»، وذلك بعد فترة من العزلة والحزن عاشتها بعد وفاة والدتها منذ شهور.



وعن مسلسل «أرواح خفية»، قالت سمية في تصريحات صحافية: المسلسل يعتمد بشكل كبير على التشويق والإثارة من خلال قصته المختلفة والجديدة، وهو اجتماعي وفي نفس الوقت هناك معدل كبير للعمل يجعله يسير في عدة خطوط من بينها الدراما الاجتماعية والرعب والتشويق.



وتابعت: لا توجد علاقة للمشاركة في «أرواح خفية» بالظهور في رمضان المقبل من عدمه، وخصوصا أن المسلسل عشر حلقات والتصوير سينتهى قريبا، وبالتالي لو هناك ورق جيد وعرض علي سأقبل المشاركة به في رمضان المقبل فهو موسم مهم بكل تأكيد.



وأعلنت سمية أنها تعاقدت على بطولة فيلم بعنوان «التاروت» ليكون عودة لها إلى السينما بعد فترة غياب طويلة، مضيفة: مازلنا في جلسات المناقشة والتحضير للتصوير، وهذا الفيلم قصته مثيرة وشائقة وتحمل الغموض والتشويق، وهو من إخراج إبرام نشأت.