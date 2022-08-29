دمشق - هدى العبود



أوضح الفنان تيم حسن لوسائل الإعلام أن فيلم «الزير سالم» سيحظى بقدرات إنتاجية كبيرة ومواصفات فنية وتقنية عالية، وقال: كما هي عادتها، تحرص استوديوهات MBC على تقديم أعمال محلية بمواصفات إنتاجية عالية لتنافس أبرز الأعمال العالمية في فئتها، واستطرد: كان المخرج الكبير الأستاذ حاتم علي، رحمه الله، يتحضر لهذا الفيلم، فأسند إلي دور الزير سالم، حينها كتب السيناريست زياد عدوان مسودة أولية للعمل، لكن رحيل حاتم علي فرض علينا التوقف مؤقتا‬، إلى أن قدر لي لاحقا الإشراف على المشروع، فبدأنا مجددا وما زلنا إلى الآن في مرحلة التحضيرات قبيل الانطلاق.



واضاف قائلا: أعود إلى النمط التاريخي اليوم بعد 15 عاما من خلال فيلم «الزير سالم»، والأفلام التاريخية العربية قليلة بل نادرة، وأتمنى أن نتمكن في هذا الفيلم الروائي الطويل من أن نروي بتشويق وتجديد سيرة ملحمية من أكثر سيرنا العربية الشعبية شهرة وغنى، وعلى الله الاتكال.



يذكر ان «استوديوهات MBC» الذراع الإنتاجية لمجموعة MBC ستتصدى لإنتاج الفيلم السينمائي «الزير سالم» والذي يجسد فيه تيم حسن دور البطولة، حيث سيقود تيم فرسان قبيلة «تغلب» في حرب البسوس ضمن أول تجربة إخراجية سينمائية له، وينتظر أن يؤدي حسن، إلى جانب إخراجه للفيلم، دور الفارس والشاعر العربي سالم بن ربيعة الملقب بـ «الزير»، أحد أشهر شخصيات حرب البسوس التي روي أنها امتدت زهاء 40 عاما في مرحلة ما قبل فجر الإسلام.