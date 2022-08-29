القاهرة - محمد صلاح



في مبادرة للصلح مع الفنان عمرو دياب بعد خصام دام خمس سنوات، نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على «إنستغرام» برقية مباشرة إلى «الهضبة» وصفته فيها بأنه «أحلى حاجة في الدنيا».



شيرين التي تسعى للتصالح مع أغلب نجوم الوسط الفني، تمهيدا لبداية جديدة عقب انتهاء أزمتها مع زوجها حسام حبيب، لم تكشف. يذكر أن الأزمة بين شيرين وعمرو دياب اندلعت في كواليس حفل زفاف الفنانة كندة علوش على الفنان عمرو يوسف، حيث سعت شيرين لمجاملة نجمي الحفل تامر حسني ومحمد حماقي، فقامت بالإساءة إلى دياب ووصفته بأنه صار كبيرا و«راحت عليه». ورغم أن شيرين وصفت تصريحاتها وقتها بـ«زلة لسان» ودعابة، وتم توجيه اللوم لمن قام بتصوير المقطع وتحميله على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها عادت وأكدت أن كلامها عن دياب كان مقصودا، ردا على سخريته منها أكثر من مرة. وروت عبدالوهاب كواليس ما حدث في حفل زفاف كندة وعمرو وأسباب إساءتها لعمرو، وقالت إنها مستعدة للجلوس معه في «قعدة صلح»، وأكدت أن من أطلق على دياب لقب «الهضبة» كان يريد إهانته، وأنها في كل الأحوال «هرم» وكبيرة وقوية في عالم الغناء ولا تخاف من أحد!