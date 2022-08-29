يعقوب العوضي



وضع منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين نصف قدم في نهائيات كأس العالم (كرواتيا 2023) بعد فوزه على أوزبكستان بنتيجة 22-20 في لقاء الملحق المؤهل للنهائيات العالمية من بطولة آسيا التاسعة عشر للناشئين لكرة اليد والتي أقيمت بينهما اليوم على صالة أم الحصم في البحرين مقر البطولة وبذلك يتبقى على «الأزرق» تجاوز المنتخب البحريني في المباراة الختامية غدا الثلاثاء في الـ 6:00 مساء.



وفي التفاصيل، تألق حارس المرمى فرج عبدالله في التصدي لعدة هجمات في الربع الأخير من عمر المباراة ونجح في إبعاد رمية جزائية في آخر دقيقتين كادت ترجح كفة المنتخب الأوزبكي، كما نجح أحمد المشاري ويعقوب اليعقوب وحسين المطوع في فتح الثغرات في دفاع المنافس وإجباره على تلقي الأهداف رغم تألق حارس مرماهم سلطانوف الذي أبعد 3 تصويبات متتالية في آخر 5 دقائق من عمر اللقاء.



وبشكل عام لم يكن الشوط الأول جيدا لمنتخبنا إذ استغل المنافس بعض الثغرات الدفاعية سجل منها عدة أهداف وكاد يبتعد بزمام النتيجة، إلا أن الشوط الثاني شهد تحسنا كبيرا في الشقين الدفاعي والهجومي لنا كما شهد وجود حوائط الصد الدفاعية التي ساهمت في تحييد خطورة التصويب من خارج المنطقة.