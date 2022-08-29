أهدر بايرن ميونيخ بطل السنوات العشر الأخيرة، أولى نقاطه في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم باكتفائه بالتعادل على أرضه مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 السبت في المرحلة الرابعة.



وبقي الفريق البافاري متصدرا برصيد 10 نقاط لكن بفارق الأهداف عن أونيون برلين الذي عاد بفوز كاسح من ارض شالكه 6-1.



على ملعب «اليانز ارينا»، سيطر بايرن على مجريات اللعب بالكامل من الدقيقة الاولى وحتى صافرة النهاية لكنه اصطدم بحارس متألق هو السويسري الدولي يان سومر الذي أنقذ 19 محاولة حقيقية لبايرن، محققا رقما قياسيا بتصدياته في «البوندسليغا»، ليمنع البايرن من مواصلة سجله المثالي منذ مطلع الموسم الحالي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات تواليا وبفارق أهداف مرتفع جدا.



وقال الحارس سومر عقب المباراة: «كانت مواجهة صعبة، وكنا نعلم ذلك قبل اللقاء»، مضيفا بايرن في أفضل حالاته وهو أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكننا دافعنا أمامهم بشكل جيد، إلا أنه من الواضح أنك لن تستطيع الدفاع بنسبة 100% أمام فريق مثله.



فرنسا



إلى ذلك، واصل لنس بدايته الجيدة للموسم الجديد بتحقيقه فوزه الثالث، وجاء على حساب ضيفه رين 2-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وفرض لنس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، نفسه عقدة لضيفه المشارك في مسابقة «يوروبا ليغ» بعد حلوله رابعا، إذ فشل الأخير في تحقيق الفوز على منافسه للمواجهة الخامسة تواليا وتحديدا منذ فبراير 2015 (1-0).

ويدين لنس بنقطته العاشرة إلى سيكو فوفانا والبلجيكي لويس أوبندا اللذين سجلا الهدفين (66) و(70)، فيما جاء الهدف الوحيد لرين بواسطة غايتان لابورد (1+90).

وسجل أوكسير، العائد الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 10 أعوام، فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب ضيفه ستراسبورغ 1-0.



وقاد البديل الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت الى فوزه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بتسجيله هدف التقدم وتحقيقه تمريرة حاسمة في الثالث خلال الانتصار 3-1 على ضيفه تولوز الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة مساء أمس.



وهذا الفوز الأول لنانت هذا الموسم بعد تعادلين وخسارة ليلحق بتولوز الصاعد هذا الموسم الى دوري الأضواء الهزيمة الأولى بعد تعادلين وفوز.