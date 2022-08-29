وضع وست هام يونايتد حداً لبدايته المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي، عقب فوزه الصعب على مضيفه أستون فيلا 1-0 أمس في المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل ولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل 1-1.



ويدين «المطارق» بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه بابلو فورنالس، الذي أحرز الهدف الوحيد للفريق اللندني في الدقيقة 74 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب (فيلا بارك).

من جانبه، أهدر ولفرهامبتون فوزا كان في متناوله، بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه نيوكاسل يونايتد، في الوقت القاتل.

وبقي ولفرهامبتون في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد نقطتين، ليصبح أحد ثلاثة فرق عجزت عن تحقيق أي فوز بالبطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن، في حين رفع نيوكاسل رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، علما بأن هذا هو التعادل الثالث على التوالي للفريق.

وبادر روبين نيفيز بالتسجيل لمصلحة ولفرهامبتون في الدقيقة 38، غير أن آلان سانت ماكسيمين سجل هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 90.



وارتقى المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري بستة أهداف بعدما قاد فريقه مان سيتي للفوز على كريستال بالاس، وسجل هالاند ثلاثة أهداف «هاتريك» ليسهم في فوز فريقه على كريستال بالاس بنتيجة 4-2.



في المقابل، فوت المصري محمد صلاح، فرصة مواتية لزيادة غلته التهديفية وتحسين مركزه بين الهدافين، بفشله في التسجيل خلال المباراة التي حقق فيها فريقه ليفربول فوزا كاسحا على ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد.



ويحتل مهاجم ليدز يونايتد، رودريغو، المركز الثاني برصيد أربعة أهداف، ويشاركه بذات المركز لاعب فولام الكسندر ميتروفيتش، بينما يتقاسم أربعة لاعبين المركز الثالث بثلاثة أهداف لكل منهم، وهم: باسكال غروز، مهاجم برايتون، وومارتن اوديغادر لاعب ارسنال، وويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، ولويس دياز، جناح ليفربول.



وقال المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد فوز فريقه مان سيتي على كريستال بالاس 4-2 أمس، «نملك القدرة على تسجيل الأهداف لكننا نتلقى الكثير من الأهداف في الآونة الأخيرة، من الجميل أن تتمكن من العودة»، مضيفا «ما قام به إيرلينغ هالاند أمام «بالاس» لم يكن بالأمر الاستثنائي، بل هو ما اعتاد دوما على القيام به».



من جانبه، اشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بالفوز الكاسح لفريقه على ضيفه بورنموث 9-0 في أكبر مهرجان تهديفي لـ«البلوز» في دوري الأضواء منذ تغلبه على كريستال بالاس بالنتيجة ذاتها في سبتمبر 1989.

ليعادل ليفربول الرقم القياسي للدوري الممتاز الذي انطلق عام 1992، والمسجل باسم غريمه مان يونايتد الفائز على إيبسويتش 9-0 عام 1995 ثم على ساوثمبتون بالنتيجة ذاتها العام الماضي، وليستر سيتي الذي تغلب على ساوثمبتون 9-0 أيضا عام 2019، وقال: «أردنا إظهار رد فعل، أن نظهر أفضل نسخة من أنفسنا، سجلنا أهدافا رائعة، حسمت المباراة لكننا واصلنا التسجيل، الأمر كان يتعلق بالاستمرار وليس بإذلال بورنموث، نحن نحترمهم الى أقصى حد، لكنه كان حقا يوما جيدا بالنسبة لنا».



إلى ذلك، قلب أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه فولام، إلى فوز 2-1 السبت، ليرفع «المدفعجية» رصيده إلى 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، متقدما بفارق نقطتين عن مان سيتي صاحب المركز الثاني وبرايتون صاحب المركز الثالث.