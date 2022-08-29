حقق ألميريا الفوز على ضيفه إشبيلية 2-1 في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب «ألعاب البحر الأبيض المتوسط»، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل هدفي ألميريا كل من لارجي رامازاني (42)، وعمر صادق (55)، بينما أحرز هدف إشبيلية الوحيد أوليفيه توريس (30).



الفوز هو الأول هذا الموسم لفريق ألميريا، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، فيما تكبد إشبيلية الخسارة الثانية له بـ «الليغا»، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.



كمام كرس ريال سوسيداد، سادس الموسم الماضي، نفسه ملك الفوز بهدف نظيف، وذلك بتخطيه مضيفه إلتشي بهذه النتيجة ضمن المرحلة الـ 3 لـ «الليغا».



وهذا الفوز السادس عشر لسوسييداد بنتيجة 1-0 منذ بداية سبتمبر 2020 بحسب «أوبتا» للاحصاءات، ووحده منافسه المحلي إشبيلية يتفوق عليه بانتصار الهدف الوحيد (18) في الدوريات الخمس الكبرى خلال هذه الفترة الزمنية.

وبانتصاره الخامس تواليا على إلتشي الذي حصد نقطة من مبارياته الثلاث الأولى، تحضر سوسييداد بأفضل طريقة لما ينتظره في الأيام القليلة المقبلة، إذ إنه مدعو لمواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل على أرضه في المرحلة الرابعة قبل السفر الى إنجلترا في الثامن من الشهر المقبل لملاقاة مان يونايتد في مستهل مشواره في «يوروبا ليغ».



وللمرة الأولى في تاريخه حافظ ريال مايوركا على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا في الدوري خارج الديار امتدادا من الموسم الماضي، محققا انتصاره الثاني للموسم، وذلك على حساب رايو فايكانو بهدفين نظيفين سجلهما الكوسوفي فيدات موريكي (13) والكوري الجنوبي لي كانغ-إين (64). وبات مايوركا على المسافة ذاتها من مضيفه ولكل منهما 4 نقاط.



وتختتم الجولة الـ 3 للدوري الإسباني مساء اليوم بمواجهتين، حيث يستضيف قادش نظيره أتلتيك بيلباو، فيما يصطدم أتلتيكو مدريد بمضيفه فالنسيا المعروف بـ «الخفافيش» في المباراة الثانية.