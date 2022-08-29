حقق ميلان بطل الموسم الماضي فوزا متوقعا على ضيفه وجاره بولونيا 2-0 في المرحلة الثالثة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، فيما انتزع روما التعادل 1-1 من ملعب يوفنتوس في لقاء شارك فيه الأرجنتيني باولو ديبالا لأول مرة ضد فريقه السابق.

ورفع ميلان رصيده في صدارة الترتيب إلى 7 نقاط متساويا مع 3 فرق أخرى هي لاتسيو وتورينو وروما. في المقابل، بقي بولونيا من دون أي فوز بعد خسارته الثانية مقابل تعادل واحد.



وتابع ميلان سلسلة من 19 مباراة من دون خسارة (13 انتصارا و6 تعادلات).



وعلق مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو على المباراة بقوله: «كان الشوط الأول سيئا للغاية بالنسبة إلينا، خلال فترة الاستراحة قلت للاعبي فريقي بأنني اخجل لكوني مدرب هذا الفريق»، معترفا بأن فريقه لم يكن يستحق التعادل «لم نقم بأي شيء، وقف الحظ الى جانبنا، هذا كل ما في الأمر، لكن فريقي اظهر وجها مختلفا في الشوط الثاني».

من جانبه، ذكر ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، أن فريقه توجب عليه قتل المباراة، وقال في تصريحاته لشبكة «DAZN»: «إنه موسم طويل، ونحن جازفنا بخسارة المباراة بعد ركلة ركنية أخرى في النهاية»، مضيفا يوفنتوس لعب بشكل جيد على المستوى الفني، لكن علينا التحسن، روما كان يدافع أكثر، وكان يجب علينا أن نصنع المزيد من العرضيات، لكنني سعيد بما فعله اللاعبون، كانت مباراة جيدة، وروما فريق رائع ومورينيو دائما يكون جيدا في الحفاظ على تركيز فريقه.



وعن حديثه مع مورينيو، قال أليغري: «إنه ذكي في الطريقة التي يقرأ بها المباريات، لكن إذا لم تقتل النتيجة، فعندئذ ستكون أمام فرصة تلقي هدف التعادل».



وفي مباراة ثانية، عاد تورينو من ارض كريمونيزي بفوز 2-1، فيما تعادل سبيتسيا مع ساسوولو بهدفين لكل منهما.