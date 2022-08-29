سيعود لاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا إلى أتلتيك بلباو على سبيل الإعارة قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، وفق ما أعلن الناديان، وذكر النادي الباريسي أن الإعارة ستكون لموسم واحد مع خيار الشراء.



وسبق لهيريرا (33 عاما) أن لعب مع بلباو بين 2011 و2014 قبل الانتقال الى مان يونايتد الانجليزي ومن ثم الى العاصمة الفرنسية في 2019.



حقق هيريرا مع سان جرمان لقب الدوري مرتين، مثلهما في الكأس المحلية، كأس الرابطة مرة واحدة وكأس الأبطال مرتين ولكنه لم ينجح في إيجاد مكان له منتظم في التشكيلة الأساسية.



لقد كان أحد اللاعبين الذين اعتبرتهم الإدارة الرياضية الجديدة غير مرغوب فيهم هذا الصيف مع وصول مستشار كرة القدم البرتغالي لويس كامبوس والمدرب كريستوف غالتييه.



من جهته، قال بلباو: «يعود هيريرا الى سان ماميس بعد 8 أعوام من مغادرته النادي الى مان يونايتد مقابل 36 مليون يورو».