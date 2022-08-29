أكد نائب رئيس مجلس الادارة في الهلال الاحمر الكويتي أنور الحساوي اليوم الاحد وقوف الكويت الى جانب السودان في مواجهة كارثة الامطار والسيول التي اجتاحت البلاد في موسم الامطار 2021.



وقال الحساوي في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه الأمينة العامة للهلال الاحمر السوداني عفاف يحيى: إن الهلال الاحمر الكويتي يعتزم توزيع مساعدات لألف أسرة سودانية في منطقة «المناقل» بولايتي «الجزيرة» و«نهر النيل» تتضمن مواد غذائية وإيوائية وصحية.



وأعرب عن الامل في أن تسهم المساعدات الاغاثية التي تقدر قيمتها بحوالي ربع مليون دولار اميركي في تلبية احتياجات الاسر المتضررة في السودان.



ووصل عدد ضحايا الأمطار والسيول التي شهدها السودان خلال موسم الأمطار 2021 إلى 99 قتيلا فيما رفعت السلطات السودانية حالة الاستنفار والطوارئ لمواجهة الكارثة.