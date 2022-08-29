أصدر الاتحاد الوطني للموظفين، ممثلا لجميع نقاباته، بيانا صحافيا أكد فيه دعمه الكامل للحقوق المشروعة التي تطالب بها نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها.



وقال الاتحاد في بيانه إن هناك حقوقا مستحقة ومشروعة لطالما طالبت بها النقابة ولكن دون مجيب ما تسبب في تسرب العديد من الكفاءات الوطنية وتقديم استقالاتهم من هذا القطاع المهم والحيوي، وأصبحت الشركة طاردة للكوادر الوطنية، إضافة الى التخبط في العديد من القرارات ما نتج عنه غضب عمالي كبير نتيجة تجاهل مطالبهم المشروعة وعدم اهتمام المسؤولين بتلبية مطالب منتسبي الشركة.



وأكد الاتحاد في بيانه دعمه الكامل لمطالب نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية ومساندة جميع تحركاتها للحصول على حقوق منتسبيها وضمان مستقبلهم الوظيفي.