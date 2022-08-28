ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرارا لحملتها الأمنية الواسعة من أجل فرض القبضة الأمنية وهيبة القانون وبسط مظلة الأمن والاستقرار على مختلف مناطق البلاد، قامت القطاعات الأمنية الميدانية وبحضور ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، اليوم الأحد 28/08/2022 بحملات أمنية على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وحملة أمنية مفاجئة على مناطق محافظتي حولي والفروانية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين للآداب العامة.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لفرض هيبة الدولة وضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين والتصدي لكافة أشكال الجريمة، وتدعو الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقانون، وتشدد على حمل الأوراق الثبوتية تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.