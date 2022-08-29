أول المسجلين البارزين: أحمد السعدون ، خالد المونس ، عيسى الكندري ، أسامة الشاهين

أحمد السعدون مترشحا عن الدائرة الثالثة: مطلوب من الشعب الكويتي كافة أن يمارس دوره بحسن الاختيار

افتتحت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل.

ومع بدء اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر توافدت وسائل الاعلام المحلية والدولية إلى مبنى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية لتغطية تقدم المرشحين والمرشحات لخوض غمار المنافسة على (أمة 2022).

وتعكس وسائل الاعلام بتغطيتها لهذا الحدث الصورة المشرقة للعملية الديمقراطية التي جبل عليها الشعب الكويتي منذ ستة عقود.

وللحصول على طلب الترشح وتقديمه يتوجب على طالب الترشح الذهاب إلى مبنى (شؤون الانتخابات) الكائن بمنطقة الشويخ السكنية من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 1.30 ظهرا لاستلام طلب الترشح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين.

ويتولى طالب الترشح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه ويقوم بدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقدره 50 دينارا كويتيا يتم سداده نقدا أو من خلال الدفع الالكتروني (كي.نت).

ويتوجه طالب الترشح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.

وحددت خمسة مخافر لتقديم طلبات الترشيح وهي (الدائرة الأولى: مخفر الدعية - الدائرة الثانية: مخفر الشامية - الدائرة الثالثة: مخفر كيفان - الدائرة الرابعة: مخفر العمرية - الدائرة الخامسة: مخفر العدان).

وبالإشارة إلى أحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمرسوم (رقم 147 لسنة 2022) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) فيشترط لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وكانت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) نشرت المرسوم (رقم 147 لسنة 2022) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر المقبل.