عبدالكريم العبدالله

شارك وزير الصحة الاسبق ورئيس جمعية جراحة السمنة الكويتية والخليجية سابقاً د.محمد الجارالله، ورئيس جمعية الجراحين الكويتية د.سلمان الصباح والبروفيسور د.محمد جمال ود.علي خليفه، في فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة السمنة الذي عقد في الولايات المتحدة الامريكية "ميامي"، حيث ترأس د.الجارالله الوفد في اجتماعات المجلس العام للاتحاد الدولي الرسمية .

وقال د.محمد الجارالله في تصريح صحافي، بعد عودته الى البلاد ، أن الاجتماع ضم أكثر من 4000 استشاري وخبير جراحة من مختلف قارات العالم لتقديم خلاصة ابحاث دول العالم في وسائل علاج السمنة وطرحها للنقاش والتمحيص والنقد.

واشار الجارالله الى أن عمليات التكميم وتحويل المسار والتحويل المصغر تتربع على عرش عمليات السمنة الفعالة بجميع دول العالم، مشددا على أن الاجتماع اكد على أن عمليات "السمنة" هي الوسيلة الوحيدة والفعالة لعلاج السمنة المفرطة على المدى المتوسط والبعيد

ونوه الى أن الاجتماع اكد ايضا بأن أمراض القلب والسكر والضغط والمفاصل واضطرابات الجهاز الهضمي والكلى وما يترتب عليها من اثار من اكتئاب وحالات نفسية مثل "فقدان الثقة بالنفس" واجتماعية مثل نوعية الحياة بأن تكون مضطربة وغير مريحة تُصنف من ادنى درجات الصحة والسلامة، حيث أن كل ذلك جعل من عمليات السمنة اقل خطورة بعشر اضعاف من السمنة ومضاعفاتها

وبين الجارالله أن الاجتماع طالب بوجوب شمول السلطات الصحية مرض السمنة المفرطة وعلاجه في وثائق التأمين عندما تصبح السمنة في مرحلة المرض الذي يهدد صحة المريض وعطاءه وحياته

واضاف : اوصى الاجتماع بتطوير اجهزة العمليات كالدباسات ووسائل تنفيذ العمليات وادوات التعامل مع الاوعية الدموية.