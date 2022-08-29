ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين بنسبة 0.13 في المئة ليسجل 0.308 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.28 في المئة إلى مستوى 0.305 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.61 في المئة إلى 0.359 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.19 في المئة إلى مستوى 0.317 دينار في حين استقر سعر صرف الين الياباني عند 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.