قال رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون بعد تقديم أوراق ترشحه إلى إدارة شؤون الانتخابات " نشكر بالأساس سمو ولي العهد على خطابه التاريخي الذي ألقاه نيابة عن سمو أمير البلاد، ونشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف على الإجراءات الحكومية غير المسبوقة".

وأضاف أنه لا يمكن أن نطالب الناس بتصحيح المسار السياسي وحسن الاختيار في ظل أوضاع لا يمكن قبولها مثل سماح الحكومة للأعضاء السابقين بأن يمروا على الوزارات والجهات الحكومية للتوسط لتخليص معاملات المواطنين، مضيفاً أنه لا يمكن أن نطالب الناس بحسن الاختيار في ظل جداول انتخابية الحكومة تقول عنها إنا مزورة.

وأكد أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل هذه الأوضاع السابقة واتخذت إجراءات لتصحيح المسار، مشيراً إلى أن الحكومة أزالت كل هذه العقبات، مبدياً تفاؤله لأبعد الحدود.

وأشار إلى أن الحكومة حينما قدمت خطة التنمية في عام 1986 لم تتغير الأولويات حينها عن الأولويات الحالية، مبينًا أن الحكومة ذكرت التعليم والإسكان التوظيف والصحة والتركيبة السكانية.

ووجه السعدون رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف أنه بعد الأوامر التي أطلقها صاحب السمو أمير البلاد في شهر أكتوبر 2021 حول العفو، متمنياً العفو عن المهجرين أو الموجودين في الكويت بغض النظر عن القضايا طالما هي قضايا رأي.

وبين أن هذا الأمر لا يملكه سمو رئيس مجلس الوزراء إلا أنه يستطيع أن يتحرك في هذا الجانب، مؤكداً أنه بعد الخطوات التي اتخذت من الحكومة فإن المرحلة القادمة مرحلة إصلاح.

وقال إن الخطوة التي اتخذت بتصحيح الجداول الانتخابية التي قالت عنها الحكومة أنها مزورة، وكذلك المعاملات والواسطات من قبل المرشحين أو الأعضاء السابقين.

ووجه رسالة أخرى للشعب، قائلا" الخطاب الأميري كان علامة فارقة بمطالبته الشعب بحسن الاختيار لتصحيح المسار السياسي".

وبسؤاله عن خوضه الانتخابات النيابية في ظل نظام الصوت الواحد، أجاب السعدون أنه "بعد الخطاب الأميري ما في شيء ينقال".

وبشأن التنسيق مع القوى والتيارات السياسية حول منصب رئيس مجلس الأمة قال السعدون" الآن هي انتخابات للناس".