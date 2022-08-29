

الأوهام البصرية ليست مجرد ألعاب لتمرين عقلك. كما أنها تساعد على فهم نوع الشخصية التي تمتلكها. نقدم لك اليوم وهمًا بصريًا سيساعدك على فهم ما إذا كنت شخصًا منطقيًا أم مبدعًا. هيا بنا نبدأ!

انظروا إلى الصورة أدناه. ماذا ترى؟

يبدو الأمر محيرًا ، لكننا على يقين من أن لديك إجابة في ذهنك. لذا ، فإن أول حيوان تراه في الصورة سيحدد ما إذا كنت منطقيًا أو مبدعًا. لذا ، فإن الصورة إما تبدو وكأنها سنجاب أو بجعة. ما هو الحيوان الذي اكتشفته أولاً؟

إذا كنت قد رصدت البجعة أولاً

أولئك الذين رصدوا البجعة أولاً لديهم جانبهم الأيمن من الدماغ يعمل أكثر، حيث تتمحور معظم أنشطتك حول النصف الأيمن من الدماغ.

هذا يعني أنك موهوب في مجموعة متنوعة من الأشياء وأن الإبداع هو أكبر نقاط قوتك.

لذلك، ركز على نقاط قوتك واكتشف المجالات الإبداعية، سوف تتفوق بالتأكيد لأنك موهوب بالفطرة للتفكير خارج الصندوق. علاوة على ذلك ، لديك شخصية نابضة بالحياة وملونة.

إذا رصدت سنجاب

أولئك الذين رصدوا السنجاب لديهم دماغ أيسر أقوى. أنت مصمم على قهر الحياة بتفكيرك المنطقي والتحليلي.

أنت لائق جدًا للوظائف التي تتطلب الكثير من القدرات المعرفية. الإبداع بالتأكيد ليس نقطة قوتك.

عقلك يجذب الناس إليك وسوف تزدهر من خلال المناقشات المثيرة للتفكير وحل الاستفسارات المحيرة للعقل.