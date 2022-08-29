الصيفي الصيفي: من غير المعقول أن يكون عدد الناخبين في الدائرة الخامسة ربع مليون في حين لم يتجاوز عددهم في بعض الدوائر الـ75 ألف ناخب

قالت المرشحة فجر السعيد بعد تقدمها بأوراق ترشحها في إدارة شؤون الانتخابات صباح اليوم الاثنين، إن خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، شجعها على الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022 والذي تحدث فيه سموه عن الممارسات السيئة التي تدار في مجلس الأمة.

وأضافت:" لقد استوحيت شعاري من خطاب سموه وهو تعديل المايل وأنا قررت أن أعدل المايل، وانا حاولت خلال سنوات عملي الإعلامي أن أوجه انتقادات وفعلا بدأنا التغيير ولكن يبدو أن هذه المرحلة تحتاج النزول إلى الميدان والمواجهة"، مشيرة إلى أنها ستبذل أقصى جهدها لتعديل جزء من الممارسات السيئة الموجودة في الوقت الحالي".

وردا على سؤال ما إذا كانت ستترشح لرئاسة مجلس الأمة بحال فوزها في الانتخابات قالت: سأترشح لرئاسة المجلس حتى لو لم استطع النجاح إلا أنني سأخوض غمار هذه التجربة وسأشجع من يأتي من بعدي من النساء لخوضها وحتى إن لم يكتب لنا النجاح ولم نحصل على عدد كبير من الأصوات ولكن مع تكرار التجربة سنصل إلى هذا المنصب وإلى منصب رئاسة الوزراء أيضا".

من جانبه قال النائب السابق والمرشح لانتخابات مجلس الامة الصيفي الصيفي عقب تقدمه بأوراق ترشحه، إنه كان بودنا أن يحقق مرسوم الضرورة العدالة بين أبناء الشعب الكويتي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول اليوم أن يكون في الدائرة الخامسة عدد الناخبين ربع مليون ناخب في حين أن عدد الناخبين في بعض الدوائر لا يتجاوز الـ75 ألف ناخب.

وأضاف: نعيب على الحكومة عدم عملها على تحقيق العدالة لأبناء الشعب الكويتي سواسية في جميع دوائر البلاد ونرجو من الحكومة أن تعمل على تحقيق العدالة المطلوبة بين أبناء الشعب الكويتي.