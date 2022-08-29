تحرص شركة فيتبيت دائمًا على المساعدة في تحسين صحة الجميع، ويستخدم ملايين الأشخاص حول العالم التطبيق الخاص بها كل يوم إما للتحقق من جودة نومهم خلال الليل أو لممارسة التمارين الرياضية ومتابعة جلسات التأمل الذهني. لذلك، أنا متحمس اليوم لمشاركة الجيل التالي من أجهزة فيتبيت القابلة للارتداء Inspire 3 وVersa 4 وSense 2 التي تجمع أدوات الصحة والعافية المتوافرة لديها مع تقنيات جوجل الذكية، وتتميز بأنها مريحة ورقيقة جدًا، لذا يمكنك ارتدائها طوال النهار والليل، من دون الحاجة إلى شحنها كل يوم.

سواء كنت تسعى جاهدًا لتحسين صحتك العقلية والنفسية، أو تستعد للمشاركة في ماراثون، أو بدء روتين صحي جديد، إليك مجموعة من الأجهزة سهلة الاستخدام لتختار من بينها. وما عليك سوى إدخال معلومات عن جسمك تشمل معدل ضربات القلب خلال أوقات الراحة، وكمية الأكسجين التي تدخل إلى الدم (SpO2) وعادات نومك واستجابات جسمك للضغوط، لمعرفة طرق إدارة صحتك بشكل أفضل. فيما يلي نظرة على كل جهاز وكيف يمكن أن يلائم احتياجاتك:

● Inspire 3 عبارة عن جهاز تعقب مسلٍّ وسهل الاستخدام يساعدك في الحفاظ على صحة جيدة، وهو رائع للمبتدئين مع شاشة ملونة يمكنها تتبع المقاييس المهمة بأسعار مناسبة، ومزود ببطارية تدوم لما يصل إلى 10 أيام.

● Versa 4 هي ساعة ذكية تركز على اللياقة البدنية وتوفر أكثر من 40 تمريناً رياضياً وإحصائيات في الوقت الفعلي ونظام GPS مدمج وتقنية Active Zone Minutes، بالإضافة إلى ميزات Premium مثل Daily Readiness Score لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك، وتتميز بتصميمها الخفيف والرقيق وببطارية تدوم لما يصل إلى 6 أيام.

● Sense 2 هي الساعة الذكية الأكثر تقدمًا والتي تركز على الصحة ومزودة ببطارية تدوم أكثر من ستة أيام وتساعدك على إدارة التوتر وتتبع صحة قلبك. وتشمل أيضًا مستشعر استجابة الجسم الذي يقيس النشاط الكهربائي للجلد (cEDA) من أجل إدارة التوتر طوال اليوم.

احصلوا على الأفضل من تجربة فيتبيت

تعتبر عروضنا الأخيرة مجرد بداية لمساعدتك في الكشف عن المعلومات التي تسهم في تحسين صحتك وعافيتك بشكل عام. وباستخدام تطبيق فيتبيت ستبقى دومًا على المسار الصحيح لأنه سيمنحك إحصائيات أسبوعية حول نشاطك وصحة قلبك ونومك وتوترك، وسيمكّنك من معرفة مستوى الترطيب وصحة الدورة الشهرية والمزاج والتغذية والسكر في جهاز واحد. إن مراقبة جميع المقاييس في جهاز واحد يمكن أن يساعدك على فهم كيفية تأثير الحركة اليومية التي تقوم بها على صحتك وبالتالي اتخاذ قرارات أفضل لحياتك اليومية.

إن خدمة Fitbit Premium المتوافرة في جميع الأجهزة الجديدة لمدة ستة أشهر، تمنحك تجربة أفضل كونها تتضمن ميزات مثل Daily Readiness Score وSleep Profile تساعدك على التعمق أكثر في الإحصائيات والنتائج وعلى تحسين صحتك والاستفادة من أكثر من ألف جلسة للتأمل الذهني للحفاظ على صحتك العقلية والجسدية.

اختبر فيتبيت بنفسك

سواء كنت تحب الغوص في الإحصاءات الصحية أو كنت تريد أن تبدأ في فعل هذا، يتوافر لدى فيتبيت جهازًا يناسب احتياجاتك. وفي حال كنت لا تعرف أي جهاز هو الأفضل بالنسبة لك، قم بهذا الاختبار لتكتشف بنفسك. ونحن واثقون بأنك ستجد الجهاز الذي يساعدك على وضع صحتك وعافيتك في المقام الأول والعمل من أجل تحسينها نحو الأفضل دائمًا.

السعر والتوافر:

ستتوافر الأجهزة الثلاثة الجديدة القابلة للارتداء في شهر سبتمبر عبر متاجر التجزئة المحلية الرائدة مثل موقع X-سايت وبست ويوريكا وفيرجن ميجا ستورز. ويبلغ سعر (Fitbit Sense 2) 102.500 دينار كويتي، و(Versa 4) 78.850 دينار كويتي و(Inspire 3) 31.500 دينار كويتي، وسيحصل العملاء الجدد والقدامى على عضوية Premium لمدة ستة أشهر.