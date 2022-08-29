بدر السهيل

تقدّم 115 مرشحا بينهم 8 مرشحات إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور 107 مرشحين، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث 8 مرشحات.

وتقدم 18 مرشحا ومرشحة في الدائرة الأولى من بينهم 17 من المرشحين الذكور ومرشحة واحدة، فيما تقدم 26 مرشحا ومرشحة في الدائرة الثانية من بينهم 23 ذكور و 3 مرشحات من الإناث، في حين تقدم 21 مرشحا ومرشحة في الدائرة الثالثة من بينهم 18 مرشحا من الذكور و3 مرشحات، وتقدم 27 مرشحا في الدائرة الرابعة، وتقدم 23 مرشحا ومرشحة في الدائرة الخامسة من بينهم 22 مرشحا من الذكور ومرشحة واحدة فقط.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الأول رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون ووزير الأوقاف السابق عيسى الكندري والنواب السابقين أسامة الشاهين ود. حمد المطر وخالد العتيبي، ود. حسن جوهر ود. بدر الملا ومهند الساير وعبد الله المضف ومهلهل المضف والصيفي الصيفي، والإعلامية فجر السعيد

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم أمس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل.