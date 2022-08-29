هل بإمكانك أن تحدد تماماً ما الشكل المختبئ داخل هذه الصورة؟

إذا لم يكن باستطاعتك، ما عليك سوى أن تضع الشاشة قرب عينيك وحركها بعيدا ببطء حتى تظهر لك صورة ثلاثية الأبعاد.

قد لا تنجح في المرة الأولى، لذا كن مستعدا لتكرار التجربة عدّة مرات، لكن في حال نجحت فأنت بذلك تملك حاسة سادسة.

وبعد عدة تجارب، وفي حال كنت مستعدا للاستسلام، سنكشف لك عن ماهية الرسم الذي أمامك، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذا صن".

ماذا هناك؟



الشيء المخفي هو د"يناصور ترايسيراتوبس".

وهذه الصورة تنتمي لفئة "الوهم الذكي" وهو ما يفسر امتلاكك للحاسة السادسة حال وجدت الحيوان.

أما "الوهم الذكي"، فهو مخطط أوتوستريوجرام، يعمل عن طريق خداع أعيننا وأدمغتنا لرؤية مشهد ثلاثي الأبعاد داخل صورة ثنائية الأبعاد.

ففي البداية، نرى مجموعة من الأنماط ثنائية الأبعاد بشكل متكرر، ويعود ذلك لأن أدمغتنا تخبر أعيننا تلقائيا بالتركيز على الصورة، تبدأ العينين برؤية الأشياء من زاوية مختلفة.

ويتم الكشف عن الصورة المخفية في هذه المرحلة، حين يبدأ عقلك ببناء صورة ثلاثية الأبعاد بدلاً من الصورة ثنائية الأبعاد.

عشرات السنين



يذكر أن الفكرة كانت بدأت في صورة مجسمة اكتشفها عالم يُدعى "تشارلز ويتستون" في عام 1838، وذلك من خلال الجمع بين المرايا والعدسات لإنشاء أول مجسم.

في حين ظهر الرسم البياني الذاتي بعد ذلك في سبعينيات القرن الماضي، بفضل عالم آخر كريستوفر تايلر، وهو من استخدم أجهزة الكمبيوتر لإنشاء أنواع الخداع البصري كما نراه أعلاه.