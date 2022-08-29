في اكتشاف يسلط الضوء على أهمية دراسة الأماكن النائية في العالم، وجد العلماء نوعًا جديدًا من الطيور في المراعي المتناثرة التي تجتاحها الرياح في الطرف المتجمد من أميركا الجنوبية.

ورصد العلماء، الطائر الجديد واسمه "راياديتو سوبانتاركتيك" في جزر دييغو راميريز، على بعد 100 كيلومتر من كيب هورن في جنوب تشيلي.

والطائر بني اللون، مخطط بشرائط سوداء وصفراء، ويزن 16 غرامًا، ويتميّز بمنقار كبير.

ويشبه هذا الطائر نوعًا من طيور الـ"راياديتو" التي تسكن غابات جنوب باتاغونيا، وتبني أعشاشها في تجاويف الجذوع.

لكن ما أثار دهشة العلماء، أن هذا الطائر كان "يعيش في مكانٍ خالٍ من الأشجار".

وفي هذا الإطار، قال ريكاردو روزي، مدير معهد كيب هورن الدولي لدراسات التغير العالمي والحفاظ على التنوع البيولوجي: "رغم أنه لا توجد شجيرات ولا أنواع غابات، نجح طائر الغابة هذا في البقاء على قيد الحياة حرفيًا في وسط المحيط".

ومنذ اكتشافه، أصبح الطائر الصغير "هاجسًا" للباحثين الذين كشفوا في دراسة نشرتها مجلة "نيتشر"، أنه بعد تحقيق استمر ست سنوات، أمسكوا 13 طائرًا في الجزيرة وفحصوها، ليتبيّن أنها أثقل وأكبر بشكل ملحوظ من الطائر المكتشف، لكن ذيلها كان أقصر بكثير".

وقال رودريغو فاسكيز، عالم الأحياء بجامعة تشيلي وأحد الباحثين، إن الدراسات الجينية أكدت أن النوع المكتشف حديثًا "يختلف في طفرة عن بقية أنواع الراياديتو الكلاسيكية"، بالإضافة إلى اختلافات أخرى في الشكل والسلوك".

أما روزي، فرجّح أن يصبح هذا النوع من الطيور "رمزًا من شأنه أن يُساهم في التعرّف على جزر دييغو راميريز غير المعروفة".