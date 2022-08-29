مريم بندق

صدر اليوم الاثنين مرسوم رقم 148 لسنة 2022 بقبول استقالة عيسى أحمد الكندري وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة.



كما صدر المرسوم رقم 149 لسنة 2022 فيما بتعيين كل من:



1 - الدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة الى عمله وزير دولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة.



2 - دكتورة رنا عبدالله الفارس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الى عملها وزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني بالوكالة.