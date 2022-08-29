إذا كنت تواجه الكثير من المتاعب في الحفاظ على أمان بياناتك وخصوصيتك على موقع تويتر، إذن ماذا يجب أن تفعل حيال ذلك؟

فقد كشف خبراء الأمن السيبراني أن هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها والتي قد تقلل من المخاطر، وفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

1) لا تستخدم الرسائل المباشرة

وعلى عكس خدمات المراسلة مثل iMessage من Apple، فإن الرسائل المباشرة التي ترسلها على تويتر ليست مشفرة من طرف إلى طرف.



وهذا يعني أنه إذا دخل شخص ما إلى أنظمة تويتر، فقد يتم الكشف عن محتويات رسائلك.

كذلك يمكن الكشف عن محتويات رسائلك إذا تعرضت حساباتك أنت أو أي من الأشخاص الآخرين الذين تتحدث معهم للاختراق والوصول إليها من قبل المتسللين.

وحتى إذا قمت بحذف محادثة من حسابك الخاص، فإنها تظل في حساب الشخص الآخر الذي كنت تتحدث معه.

2) تأمين كلمة المرور الخاصة بك

وإذا كنت تستخدم كلمة مرور تويتر الخاصة بك على أي مواقع ويب أو تطبيقات أخرى، فقم بتغييرها الآن.

فواحدة من أكثر الأمور المرغوبة لأي قراصنة (هاكرز) هي عمليات تسجيل الدخول وكلمات المرور للمستخدمين.

وذلك لأن المخترقين يعرفون أن العديد من الأشخاص يعيدون استخدام كلمات المرور عبر مواقع الويب والتطبيقات المختلفة حتى يتمكنوا من استخدام المعلومات للوصول إلى بريدك الإلكتروني أو البنك أو العمل.

كما يجب أن تستخدم كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها لكل حساب على حدة، ومن الأسهل استخدام كلمات مرور أكثر مما تعتقد.

3) استخدم بريداً إلكترونياً عشوائياً

وإذا كان البقاء مجهول الهوية حقاً على تويتر أمراً مهماً، فقد لا ترغب في استخدام عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي الحقيقي لحساب تويتر الخاص بك.

فبدلاً من ذلك، استخدم حساباً سريعاً أو "ناسخاً" يقوم بإعادة التوجيه تلقائياً إلى بريدك الإلكتروني الأساسي.

كذلك يمكن أن يؤدي استخدام البريد الإلكتروني العشوائي إلى حماية حسابك بطرق أخرى. فإذا تمكن أحد المتطفلين من الوصول إلى البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك، فسيكون من الصعب استغلال البريد الإلكتروني الأساسي وبهذا لن يتمكن المخترق من استخدامه لمحاولة اختراق حساباتك الأخرى.

4) استخدم تطبيق المصادقة (authenticator app)

إلى ذلك، يُعد استخدام المصادقة ذات العاملين لعمليات تسجيل الدخول حيثما كان ذلك متاحاً أسلوباً صحياً للأمان.

ولكن على تويتر، يمكنك جعله يعمل عبر تطبيق بدلاً من الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف.

فبالنسبة لخطوة الأمان الإضافية هذه، ستحتاج إلى استخدام تطبيق مثل Google Authenticator.

وهذا أيضاً ليس بالصعوبة التي يبدو عليها فبدلاً من البحث عن رسالة نصية في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول، ستقوم بسحب التطبيق وكتابة الرمز.

5) تحقق من إعدادات الخصوصية

وأخيراً تأكد من أنك اتبعت دليل إعادة تعيين الخصوصية على تويتر لتقليل تعرضك للاختراق قدر الإمكان. فكلما قل معرفة تويتر عنك قلت المخاطر التي تواجهها.

وعلى سبيل المثال، ربما لا ترغب في السماح لتويتر بجمع معلومات حول "موقعك الدقيق"، والتي يستخدمها لتظهر لك المحتوى والإعلانات المحلية.

وأثناء تواجدك في التطبيق، استخدم برنامجاً مثل TweetDelete لإزالة تغريداتك القديمة فأنت لا تعرف أبداً متى قد يعود البعض ليطاردك.