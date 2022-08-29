قالت هيئة حماية المستهلك الفيدرالية الروسية، تعليقا على تصريح عالم وراثة أميركي حول اكتشاف متحور "دلتاكرون" في روسيا، إنها تنصحه مع زملائه بالتركيز على الوضع في بلادهم.

وشددت الهيئة الروسية على أن الوضع الوبائي في الولايات المتحدة لا يزال متوترا إلى حد كبير، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

قبل ذلك، ذكرت صحيفة RBC، نقلا عن عالم وراثة أميركي، أن الأبحاث في بطرسبورغ كشفت عن نوع جديد من فيروس كورونا التاجي، والذي لم يتم تسجيل وجوده بعد في البلدان الأخرى، وهو مزيج من متحوري دلتا وأوميكرون.



وأضافت الهيئة الروسية: "تم مؤخرا تقديم نبأ اكتشاف سلالة هجينة لفيروس كورونا في روسيا، نقلا عن عالم وراثة أميركي. لقد لاحظنا وجود اهتمام من العلماء الأميركيين بالوضع الوبائي في روسيا. نوصي زملاءنا في الولايات المتحدة بمراقبة ما يحدث في بلادهم عن كثب، لأن الوضع مع كوفيد هناك لا يزال متوترا إلى حد كبير".

ونوهت الهيئة الروسية بأن ظهور مثل هذه المتحورات الجديدة لا يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها، وهو أمر نموذجي للعديد من الفيروسات، وهو إحدى الآليات التطورية التكيفية. في السابق، تم تسجيل ظهور سلالات هجينة من كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، لكنها لم تنتشر على نطاق واسع بين السكان.

وأكدت الهيئة أن منظومة المراقبة العاملة في روسيا حاليا، تسمح برصد ظهور وانتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وكذلك اتخاذ تدابير التصدي لها بفعالية.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أنه تم تأكيد اكتشاف 6 حالات إصابة بمتحور "دلتاكرون" في روسيا، 5 منها في بطرسبورغ والسادسة في موسكو. وشددت على أن هؤلاء المرضى يعانون من المرض بشكل خفيف ولم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى.

وقالت الهيئة إن متحور "دلتاكرون" ينتمي إلى الفئات غير المهيمنة من كوفيد-19، ولا يؤثر بشكل كبير على الوضع الوبائي في البلاد.