بعد 4 سنوات من بدء التشغيل التجريبي التشغيلي لمدة عامين، دخلت مجموعة من قطارات كوراديا أيلنت، التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بنسبة 100%، خدمة الركاب في ساكسونيا السفلى بألمانيا، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

تشغيل تجريبي ناجح

تضمنت تجربة خدمة الركاب، التي بدأت في سبتمبر 2018 واستمرت لمدة عامين تقريبًا، التشغيل الناجح لقطارين يعملان بخلايا وقود الهيدروجين من نوع Coradia iLint. ثم دخل المشروع بالوقت الحالي رسميًا في الخدمة العامة، وتوسع إلى 14 قطارًا صممها مهندسو شركة ألستوم في منشأة القطارات الإقليمية في سالزغيتر بألمانيا، ومركز أنظمة الجر في تارب بفرنسا.

إحلال وتبديل

من جهتها، اشترت وزارة النقل في ساكسونيا السفلى، القطارات، في إطار خطة إحلال واستبدال لقاطرات الديزل وتنص على الالتزام بشراء قطارات تعمل بوقود بديل للديزل، مثل خلية وقود الهيدروجين أو بطارية كهربائية.

مواصفات فنية

تعد القطارات الجديدة صديقة للبيئة حيث ينبعث منها البخار والمياه المكثفة فقط. كما تتميز بمدى طويل يصل إلى 1000 كيلومتر، ومن المتوقع أن يعمل كل قطار على خزان واحد من الهيدروجين لخدمة يوم كامل على طول الطريق بسرعات تتراوح ما بين 80 و120 كم / ساعة، ولكن يمكن أن تصل سرعة القطارات إلى 140 كم / ساعة.

من المقرر أن تتم عملية إعادة التعبئة اليومية لخزانات وقود كل قطار في محطة تعبئة الهيدروجين التي تديرها شركة Linde في مدينة بريمرفورده، والتي تضم 64 خزانًا عالي الضغط (500 بار) وستة ضواغط ومضختين للوقود. تدعو الخطط المستقبلية إلى إنتاج الهيدروجين في الموقع عن طريق "التحليل الكهربائي والكهرباء المتولدة بشكل متجدد".

1.6 مليون لتر ديزل

كما أنه من المتوقع أن ينضم باقي أسطول القطارات التي تعمل بوقود الهيدروجين بحلول نهاية عام 2022، ليحل محل 15 قطارًا يعمل بالديزل مما سيوفر ما يقدر بنحو 1.6 مليون لتر من الديزل و4400 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

قال رئيس وزراء ساكسونيا السفلى إن "هذا المشروع هو نموذج يحتذى به في جميع أنحاء العالم"، مشيرًا إلى أنه "مثال ممتاز للتحول الناجح الذي تم في ولاية سكسونيا السفلى. ويضع علامة فارقة على طريق الحياد المناخي في قطاع النقل."

7 دول أوربية

في الأثناء، تم التعاقد مع شركة ألستوم لتزويد 27 قطارًا بخلايا وقود الهيدروجين في منطقة فرانكفورت الحضرية، بالإضافة إلى ست قطارات هيدروجين لمنطقة لومباردي في إيطاليا، وعشرات من القطارات الهيدروجينية لمناطق مختلفة في فرنسا. كما تجري الشركة تجارب تشغيلية في بولندا وهولندا والسويد والنمسا.