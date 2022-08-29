يكثف حقل داقانغ النفطي التابع لشركة "بتروتشاينا"، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، يكثف جهوده لتعزيز التحول الرقمي والذكي، ما يمثل خطوة مهمة للشركة في محاولة لاستخراج النفط والغاز بشكل أكثر دقة وكفاءة.

وفي المركز الرقمي لصنع القرار لحقل داقانغ النفطي، توضح ألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر في نموذج رقمي جيولوجي ثلاثي الأبعاد تم تسليمه هذا العام، حالة مخزون النفط في الطبقات المختلفة تحت الأرض.

وقال لاي جي شون، نائب مدير مركز المعلومات لحقل داقانغ النفطي، إنه يمكن للنموذج وصف المخزون بدقة وتحديد موقع التوزيع المتبقي بدقة، ما يعد أمرا يتمتع بأهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار في الاستخراج وزيادة كفاءته.

وأضاف لاي أن بناء الحقول الرقمية والذكية هو السبيل لتحقيق تنمية عالية الجودة لصناعة النفط والغاز في الصين.

ويعد حقل داقانغ النفطي، الذي بدأ إنتاجه النفطي في عام 1964، ثالث حقل نفط تم استكشافه وتطويره بشكل مستقل بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية. وبعد ما يقرب من 60 عاما، تعرض حقل داقانغ النفطي لصعوبات متزايدة في الاستكشاف والاستخراج.

وفي العام الماضي، أنتج حقل داقانغ النفطي ما مجموعه 4.4 مليون طن من مكافئ النفط والغاز. ومن يناير إلى يوليو من هذا العام، أنتج 2.6 مليون طن من مكافئ النفط والغاز، بزيادة سنوية قدرها 1.6 بالمائة.

وبعد إكمال التحول الرقمي والذكي في حقل داقانغ النفطي، ستزداد كفاءة الإنتاج فيه بنسبة 50 في المائة، بينما ستنخفض تكاليف الإنتاج لكل برميل من النفط بنسبة 30 في المائة.

"وفي هذا العام، سينشئ حقل داقانغ النفطي أيضا منطقة نموذجية ذكية لتخزين النفط، كما سيؤسس نماذج موحدة لدراسة مخزون النفط وإدارته". /نهاية الخبر/