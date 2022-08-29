قتل أسد رجلا في منتصف العمر بعد تسلقه السياج الداخلي في حديقة الحيوان الوطنية بغانا هنا يوم الأحد، حسبما ذكرت مفوضية الغابات الغانية في بيان.

وقال البيان إن مسؤولي الحديقة رصدوا خلال دوريتهم الروتينية متسللا يقفز من فوق السياج الأمني المحيط بحظيرة الأسود في حديقة الحيوان الواقعة في غابة أشيموتا، أحد الأحزمة الخضراء في العاصمة.

وأضاف أن "المتسلل تعرض للهجوم من قبل أحد الأسود، مما أدى إلى وفاته متأثرا بالجروح التي أصيب بها. وتم نقل الجثة الى المشرحة".

وطمأنت المفوضية الجمهور بأن جميع الأسود لم تهرب من الحديقة، مضيفة أن الدافع وراء تسلل الضحية غير معروف. والتحقيقات لا تزال جارية.